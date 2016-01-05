ليبيا ..داعش يهاجم ويحاول التقدم باتجاه #الهلال_النفطي

شن تنظيم داعش تفجيرين انتحاريين بسيارتين مفخختين على بوابة السدرة في بداية منطقة الهلال النفطي، تبعتها اشتباكات عنيفة مع قوات حرس الموانئ النفطية.

وفي سعيه للسيطرة على منطقة الهلال النفطي وسط البلاد، أكدت مصادر ليبية أن التنظيم تقدم بعدد من آلياته العسكرية ومسلحيه من منطقة بن جواد المتاخمة للسدرة، ولم تؤكد المصادر الأنباء عن تمكن التنظيم من الدخول للمنطقة النفطية، ولا عن حجم الأضرار المادية والبشرية، مع استمرار الاشتباكات بالمنطقة.

وكان علي الحاسي، المتحدث الرسمي باسم قوات حرس المنشآت النفطية، أكد سيطرة قواته على المنشآت النفطية بالهلال النفطي.

وقال الحاسي في حديث لــ"العربية.نت" إن قواتنا صدت صباح الاثنين هجوما عنيفا لعناصر "داعش" على مشارف منطقة السدرة النفطية بعد أن تمكن التنظيم من تفجير سيارة على بوابة مجمع ميناء المنطقة أدت إلى وفاة عنصرين من حراسات الميناء.

وقال "إن الاشتباكات العنيفة أدت الى وصول قذائف إلى أحد خزانات النفط، ما أدى إلى اندلاع النيران فيه، ولا تزال تحاول فرق الإطفاء السيطرة على النيران".

وعن خسائر التنظيم قال إن 6 قتلى إضافة لبعض الأسرى هي خسائر التنظيم قبل أن تتقهقر إلى حصونها غربا باتجاه سرت .

وعن الأوضاع الحالية قال "الهدوء الحذر يسود كافة المنطقة مع استعداد كامل لقواتنا للحفاظ على ممتلكات الليبيين وقوتهم".