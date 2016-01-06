ليبيا.. ارتفاع عدد خزانات النفط المحترقة إلى 7

ارتفع عدد خزانات النفط المشتعلة إلى سبعة في كل من ميناءي السدرة ورأس لانوف وسط ليبيا، بفعل الاشتباكات واستهداف تنظيم "داعش" لها.

وطالبت المؤسسة الليبية للنفط على موقعها، المساعدة في إطفاء الحريق وإنقاذ ما تبقى من مصادر الدخل للبلاد.

وكان المتحدث باسم حرس المنشآت، علي الحاسي، قد صرح، في وقت سابق، أن قذائف وصواريخ داعش سقطت بمحيط ميناء السدرة، فيما وصل بعضها حتى مجمع رأس لانوف النفطي ليتسبب في حريق بخزان بميناء السدرة.

وعن الاشتباكات المسلحة قال الحاسي لــ"العربية.نت" إن مسلحي داعش انسحبوا غرباً إلى ما بعد منطقة بن جواد، وإن الاشتباكات دارت صباح الأربعاء بمنطقة "الكحيلة" على مسافات بعيدة من منطقة السدرة، مما يجعل مواقع النفط في أمان بعيداً عن ساحات القتال.

وأضاف الحاسي أن حرس المنشآت فقد 10 مقاتلين إضافة لعشرات الجرحى خلال اليومين الماضيين. وعن قتلى تنظيم داعش قال: "لقد عثرنا على عشرات الجثث أثناء تمشيطنا لمنطقة غرب السدرة، مما يؤكد تجاوز قتلى التنظيم إلى ما يقارب 100 مسلح ولكنها تقديرات".