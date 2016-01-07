سيارة مفخخة تستهدف بوابة مجمع نفطي وسط ليبيا

أفادت مصادر من شركة راس لانوف النفطية في ليبيا بانفجار سيارة مفخخة عصر الخميس أمام المدخل الشرقي لمجمع راس لانوف النفطي بمنطقة الهلال النفطي وسط البلاد.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن انتحاريا كان يقود السيارة وقد فجّر نفسه قبل أن يصل إلى البوابة، بسبب تبادل إطلاق نار بينه وبين حرّاس البوابة.

من جهته، قال المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية اسامة الحضيري لوكالة "فرانس برس" من مكان التفجير: "انفجرت سيارة من طراز تويوتا لاند كروزر يقودها انتحاري عند حاجز على المدخل الغربي لراس لانوف.. قتل ثلاثة حراس وأصيب اثنان بجروح". وأضاف أن "خمسة أفراد من عائلة واحدة كانوا في سيارة عند الحاجز أصيبوا في التفجير ونقلوا الى المستشفى/ بينهم طفل عمره 16 شهرا توفي متأثرا بجروحه".

ولاحقا قال مسؤول الهلال الأحمر في مستشفى بنغازي التي تقع إلى الشرق من راس لانوف لـ"فرانس برس": "أنا في مشرحة المستشفى. لقد تسلمنا ست جثث نقلت من موقع الهجوم بينها جثة الطفل".

ويُعد مجمّع راس لانوف النفطي أكبر المجمعات بمنطقة الهلال النفطي، إذ يتوفر على مصافٍ للتكرير وخزانات للنفط إضافة لميناء للتصدير.

يشار إلى أن منطقة الهلال النفطي الليبي تشهد أعمال إنقاذ مكثفة لإطفاء خزانات النفط المشتعلة التي وصلت إلى ست خزانات جراء الهجوم الذي شنه مسلحو تنظيم "داعش" قبل أربعة أيام على مواقع النفط بالمنطقة.