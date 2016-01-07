موغيريني تلتقى رئيس حكومة الوفاق الليبية

أفادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن عقد الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني لقاء مع رئيس حومة الوفاق الليبية فايز السراج يوم غد الجمعة بالعاصمة التونسية.

وقالت البعثة على صفحتها الرسمية إن موغيرني ستعقد سلسلة من اللقاءات أثناء زيارتها يوم غد لتونس مع ممثلي الأطراف الليبية في الحوار السياسي والمبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر، إضافةً لرئيس حكومة الوفاق.

وأضافت البعثة في بيان لها صدر مساء اليوم الخميس أن لقاء موغيرني مع السراج وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومته سيكون في إطار دعم الاتحاد لحكومة الوفاق.

وكانت موعيريني دعت اليوم في مؤتمر صحفي لها ببروكسل الليبيين الى الالتفاف حول حكومة الوفاق المنبثقة عن الاتفاق السياسي لتوفير الحماية لبلادهم من التهديدات الارهابية، مستنكرةً التفجير الذى أودى بحياة العشرات اليوم في إحد المعسكرات بمدينة زليتن شرقي العاصمة.