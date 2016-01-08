رسمياً.. الجيش الأميركي يتدخل عسكرياً في ليبيا

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا رسميا تدخلها العسكري في ليبيا وفق خطة عمل مدتها 5 سنوات، ترمي إلى تشديد الخناق على الجماعات الإرهابية في إفريقيا، وتحديدا في ليبيا، بحسب بوابة إفريقيا الإخبارية.

وستقوم استراتيجية مخطط العمل التي تم تبنيها خلال سنة 2015 على 5 أهداف أساسية، خاصة برفع التحديات الأمنية في القارة الإفريقية، حيث تصدر داعش المتطرف في ليبيا قائمة أولويات الجيش الأميركي.

بيد أن مهمة القيادة العسكرية ستتمثل بالاستحواذ على أراضٍ جديدة في ليبيا، خاصة بعد نجاحها في إقامة شبكة وتوسيع عملياتها إلى تونس في غياب حكومة مركزية قوية قادرة على إفشال مخططاتها.