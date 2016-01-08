ليبيا..أوروبا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لحكومة الوفاق

أكدت فيدريكا موغريني مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي استمرار تعهد الاتحاد بدعم الشعب الليبي بقيمة مائة مليون يورو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة عقدته موغريني مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج بتونس.

وقالت "إنها ناقشت خلال اجتماعها مع السراج مسائل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الليبي مؤكدة دعمها لحكومة الوفاق الليبية.

وأضافت أنها متفائلة جدا بقرب التوافق النهائي بين الليبيين والتفافهم حول الحكومة المنبثقة عن الاتفاق السياسي.

من جانبه أكد السراج خلال المؤتمر الصحفي التزام حكومته بالبرنامج الزمني المحدد لها لتنفيذ مهامها خلال المدة المنظورة لها، ورحب السراج بدعم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للشعب الليبي.

وكانت موغريني قد عقدت عدة لقاءات خلال زيارتها اليوم لتونس مع المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر وممثلي بعض الأطراف الليبية.