ليبيا.. انفجار سيارة إسعاف مفخخة بمدينة مصراتة

قالت مصادر أمنية من مدينة مصراتة إن سيارة مفخخة انفجرت بمنطقة "بازينة" بوسط المدينة ليلة البارحة دون أن تسفر عن ضحايا أو أضرار مادية.

وقال المصدر في حديث خاص لــ"العربية.نت" إن عناصر أمنية لاحقت سيارة إسعاف كانت تجوب المنطقة في وقت متأخر ليلة البارحة، وقامت بمطاردتها بعد أن اشتبهت فيها قبل أن يفجر سائقها نفسه عندما شعر بمحاصرته.

وأكد المصدر أن سيارة الإسعاف التي يقودها انتحاري انفجرت بعيدا عن السكان ولم تؤدي إلى أي أضرار بشرية أو مادية تذكر.

يشار إلى أن مصراتة شهدت توترا أمنيا كبيرا بسبب انتشار مسلحين معارضين لنزول رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في مطار المدينة متجها لزليتن لأداء العزاء في ضحايا التفجير الذي أودى بحياة ما يزيد عن السبعين الخميس الماضي .

وحاصرت مجموعة مسلحة السراج بالمطار وطالبته بمغادرة مصراتة قبل أن تحاصره مجموعة أخرى بمدينة زليتن وتطالبه بالمغادرة .

وكانت مصادر من المجلس البلدي لمدينة زليتن قالت لــ"العربية.نت" ليلة البارحة إن السراج نجا من محاولة اغتيال عندما تعرض موكبه لإطلاق نار كثيف أثناء مغادرته لمدينة زليتن وإن طائرة عامودية أقلته إلى مطار مصراته ليغادر البلاد إلى تونس في وقت متأخر ليلة البارحة.

وشهدت البلاد سلسلة من الانفجارات بواسطة سيارة مفخخة الأيام الماضية في بوابات أمنية برأس لانوف والسدرة بالهلال النفطي وأخرى بمدينة زليتن وبدرنة شرق البلاد وصبراتة غربها .