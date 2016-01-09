مجلس الأمن يستنكر التفجيرات الإرهابية في ليبيا

استنكر أعضاء مجلس الأمن الدولي حادث التفجير الذي أودى بحياة العشرات في مدينة زليتن قبل يومين.

كما استنكر مجلس الأمن في بيان صحافي حوادث التفجير الأخرى التي استهدفت مواقع النفط في الهلال النفطي الليبي، وتسببت في مقتل عدد من حراسات المواقع النفطية.

ودعا المجلس في بيانه كافة الليبيين إلى ضرورة التطبيق العاجل للاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية والالتفاف وتشكيل حكومة وفاق بشكل سريع، ليتسنى لهم التوحد صفاً ضد خطر الإرهاب في بلادهم.

وطالب المجلس ضرورة تقديم منفذي العمليات الإجرامية ومنظميها ومموليها والداعمين لها إلى العدالة.