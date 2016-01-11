ليبيا.. مقاتلات مجهولة تقصف داعش في سرت

أفاد شهود لـ"العربية.نت" أن طائرات حربية استهدفت مساء الأحد مواقع تنظيم داعش بمنطقتي "السبعة والظهير" جنوب وغرب مدينة سرت.

وقال بعض السكان إن أعمدة الدخان استمرت في التصاعد من معسكر نوب المدينة لساعات ليلة الاثنين بعد أن سددت طائرات حربية أكثر من خمس ضربات على مواقع التنظيم بالمنطقتين.

ورجح شهود تحدثوا لــ"العربية.نت" أن يكون الطيران أجنبياً، بسبب عدم قدرة الطيران الليبي توجيه ضربات ليلة وبدقة كما شوهد بالمنطقتين.

ولم يعلن سلاح الجو الليبي مسؤوليته عن الغارات الجوية.

يأتي الاستهداف الجوي بموازاة إعلان حرس المنشآت النفطية ليلة البارحة عن صده هجوماً بحرياً استهدف حقل الزويتينة بالهلال النفطي.

وقال علي الحاسي، المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية في بيان، إن ثلاثة زوارق قدمت من البحر حاولت استهداف الزويتينة، إلا أن قوات الحرس استطاعت إصابة أحد الزوارق ما أدى لاشتعال النيران فيه فيما لاذ الزورقان الآخران بالفرار.

ورجح الحاسي خلال بيانه أن يكون الهجوم من تدبير تنظيم داعش إلا أنه قال "لا توجد لدى حرس المنشآت دلائل تثبت تبعية الهجوم للتنظيم"، واستدرك قائلاً "لا يوجد لدينا عدو آخر غير تنظيم داعش".