14 قتيلاً بعد تجدد القتال في الجنوب الليبي

أعلنت غرفة عمليات أوباري التابعة للمؤتمر الوطني منتهي الولاية عن سقوط 14 قتيلا وخمسة جرحى أثناء تجدد الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة بين مسلحي الطوارق والتبو خلال اليوم والأمس.

وقالت الغرفة في بيان رسمي إن الاشتباكات لا تزال تدور بشكل متقطع بالمدينة وأطرافها بين مسلحي القبيلتين باستخدام كافة أنواع الأسلحة من متوسطة وثقيلة.

يشار إلى أن القبيلتين توصلتا إلى اتفاق سلام بنهاية نوفمبر الماضي بعد قرابة العام والنصف من القتال يبدؤه الطرفان بوقف إطلاق النار والانتقال إلى مناقشة سبل المصالحة بينهما.

ولكن الاتفاق سرعان ما تم خرقه في ثاني أيام توقيعه لتتوقف الاشتباكات وتعود يوم أمس بشكل ضارٍ بالمدينة على خلفية شجار بين أفراد بين القبيلتين ليتحول إلى قتال باستخدام كافة أنواع الأسلحة.

وكان القتال اندلع بين القبيلتين الأكبر في الجنوب الليبي منذ عام ونصف إلى مدينة أوباري التي تعتبر نقطة تمارس بين نفوذ القبيلتين.

وتشارك قوات المؤتمر الوطني منتهي الولاية بدعم مسلحي الطوارق، بينما توالي قبائل التبو مجلس النواب وقوات الجيش، إلا أن الأخير لا يشارك في القتال الدائر بالمنطقة.