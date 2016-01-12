الحرس الليبي يحبط هجوما لداعش على محطة زويتينة النفطية

أعلن حرس المنشآت النفطية الليبي الأثنين انه صد هجوما بحريا شنه تنظيم "داعش" على محطة زويتينة النفطية شمال البلاد.

وحاول التنظيم المتطرف الأسبوع الماضي السيطرة على محطات التصدير البحرية التي يطلق عليها منطقة "الهلال النفطي" شمال ليبيا، وقتلوا 56 شخصا في تفجيرين انتحاريين في الزلتان وراس لنوف شرق طرابلس.

وصرح علي الحاسي المتحدث باسم الحرس المكلف من الحكومة المعترف بها بحماية المنشات النفطية الليبية أنه "ليل الأحد اعترض عناصر الحرس ثلاثة قوارب كانت تحاول دخول محطة زويتينة النفطية".

وأضاف "فتحوا النار وأصابوا أحد القوارب، وفر القاربان الاخران إلا أنهما عادا بعد فترة وجيزة لسحب القارب الذي اصيب".

وأضاف "نستطيع ان نقول أن منفذي الهجوم هم من تنظيم داعش لاننا تلقينا معلومات بان التنظيم سيحاول دخول زويتينة عن طريق البحر".

ويحاول التنظيم المتطرف منذ أسابيع التقدم شرقا من معقله الساحلي سرت، مهددا بالسيطرة على ثروة ليبيا النفطية.