طيران مجهول يستهدف مواقع داعش بليبيا

أكد شهود عيان استهداف مقاتلات جوية لمواقع تنظيم داعش بمدينة سرت خلال ليلة أمس الجمعة.

وقال الشهود لــ"العربية.نت" إن القصف استهدف مقرا عسكريا يتحصن به مقاتلو داعش بمنطقة الظهير، وكما استهدف القصف مقرا آخر بمنطقة السبعة جنوب وغرب المدينة.

ولم يتمكن الشهود من معرفة ما إذا كان القصف أوقع ضحايا في صفوف مقاتلي داعش لكنهم أكدوا أن القصف كان مركزا، وأن أعمدة الدخان استمرت في التصاعد من المقرين لساعات.

ويعتقد الشهود أن الطيران أجنبي لدقة ضرباته وارتفاعه الشاهق، مما يعني أنها إمكانيات لا يمتلكها الطيران الليبي، بحسب ذات الشهود.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية نشر أربع طائرات مقاتلة وطائرة بدون طيار في قواعدها العسكرية بجزيرة صقلية.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن وزارة الدفاع قولها إن التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة النفطية وسط ليبيا استدعت من القوات الإيطالية رفع حالة التأهب للتعامل مع أي مخاطر جديدة بالمنطقة".

وقالت الوزارة إن عمل الطائرات سيكون استطلاعيا لمتابعة الأوضاع ورصد تحركات التنظيم بالبلاد، ولحماية المصالح الإيطالية في البحر المتوسط".

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية عقدت اجتماعا عالي المستوى الأسبوع الماضي لمناقشة الأوضاع في ليبيا ضم رئيس الوزراء الإيطالي وعددا من قادة المؤسسة العسكرية الإيطالية، بعد تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، لاسيما بمنطقة الهلال النفطي الأسابيع الماضية.