ليبيا..مقتل العشرات بتجدد الاشتباكات بين التبو والطوارق

قتل 9 أشخاص على الأقل، وأصيب 14 آخرون بعد تجدد الاشتباكات بين قبيلتي التبو والطوارق في بلدة أوباري جنوبي ليبيا، حسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

واندلعت الاشتباكات التي وُصفت بالأعنف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين في قطر نهاية العام الماضي، يوم الجمعة بين القبيلتين واستمرت لساعات طويلة، واستخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وكان مسلحون من قبائل الطوارق والتبو في جنوب ليبيا قد وقعوا في 23 من شهر نوفمبر الماضي اتفاقا برعاية قطرية، أنهى اشتباكات دامية استمرت أكثر من عام.

ووقع الاتفاق في الدوحة كل من أبو بكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، وعلي سيدي آدم رئيس وفد قبائل التبو، بحضور محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي.

واتفق الطرفان على عودة النازحين والمهجرين جراء العمليات العسكرية إلى مناطقهم، وفتح الطريق العام نحو مدينة أوباري، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة.