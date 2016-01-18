ليبيا.. المجلس الرئاسي يقدم تشكيلته غداً لمجلس النواب

قالت مصادر وثيقة الصلة بحكومة الوفاق الليبية إن المجلس الرئاسي سيتقدم بتشكيلته الوزارية إلى مجلس النواب الليبي خلال يوم الغد الثلاثاء.

وأوضحت المصادر أن المجلس توصل إلى تشكيلة وزارية مكونة من 10 وزارات وهي الدفاع والمالية والخارجية والاقتصاد والتخطيط والداخلية والحكم المحلي والتعليم والصحة والعدل.

وأضافت أن المجلس الرئاسي توافق على شكل التشكيلة إلا أن الجدل حاليا دائر حول الأسماء الوزارية التي ستتولى الحقائب، ومن المحتمل أن يكون توزيع الحقائب بشكل محاصصة مناطقية.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي أعلن يوم أمس عن تأجيله الإعلان عن الحكومة، بينما عقد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اجتماعات مطولة أمس مع رئيس البعثة الأممية مارتن كوبلر وأخرى مع نواب مجلس النواب المقاطعين لجلساته لمناقشة شكل الحكومة وإمكانية المحافظة على رئاسة مؤسسة الجيش وهياكلها ضمن الحكومة المقبلة كما هي.

ويُنتظر أن يعقد مجلس النواب جلسة للتصويت على حكومة الوفاق حال تسليم مجلسها الرئاسي للتشكيلة الحكومية لإقرارها والمصادقة عليها، فيما لم يبت في أمر تواجد الحكومة المنتظرة في العاصمة طرابلس حتى الآن، بسبب استمرار معارضة مليشيات المؤتمر منتهي الولاية على الاتفاق السياسي والحكومة المنبثقة عنه.