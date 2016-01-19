ليبيا.. "البيضاء" تمهل حكومة الثني 24 ساعة للمغادرة

أعلن المجلس البلدي لمدينة البيضاء شرق ليبيا عن مهلة 24 ساعة لمغادرة الحكومة المؤقتة الليبية المدينة.

وقال المجلس في بيان له مساء الاثنين، إن المهلة تبدأ منذ مساء الاثنين إلى غد الثلاثاء لمغادرة الحكومة مقارها بالمدينة، إضافة لبنك ليبيا المركزي والمؤسسات التابعة للحكومة.

ولم يبين المجلس البلدي أسباب طلبه المغادرة من الحكومة، لكنه اكتفى بالقول "إنها حكومة لم يعد مرغوب فيها"، محذراً بأنه سيتخذ إجراءاته إذا لم تغادر الحكومة مقارها بالمدينة خلال المهلة المحددة.

يشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة، التي يترأسها عبدالله الثني والتي تحظى بالاعتراف الدولي، انبثقت عن مجلس النواب وحلت بمدينة البيضاء إثر احتلال ميليشيات فجر ليبيا العاصمة طرابلس في أغسطس 2014.