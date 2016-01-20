المبعوث الدولي إلى ليبيا يستعجل إقرار حكومة الوفاق

حض المبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، البرلمان الليبي على الاجتماع سريعاً لإقرار حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج والمكونة من 32 وزيرا، نقلا عن قناة "العربية" اليوم الأربعاء.

وكتب كوبلر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مهنئا الشعب الليبي ورئاسة مجلس الوزراء على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وحض المبعوث الدولي، مجلس النواب على الاجتماع سريعاً ومنح الثقة للحكومة.

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق على تشكيلة حكومة الوفاق يعتبر خطوة أساسية في تطبيق اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة.

وكتبت في تغريدة على "تويتر" أن التحرك ضد تنظيم داعش يعتبر أولوية.

من جهة أخرى، أوضح فتحي المريمي الناطق باسم مجلس النواب أن أي موعد لم يحدد بعد لعقد جلسة لإقرار الحكومة.

وأشار إلى صعوبة توافر النصاب القانوني سريعاً لإقرار حكومة الوفاق الوطني.

وكان فايز السراج، رئيس حكومة التوافق في ليبيا، أشار إلى أنه تم إرسال التشكيل الوزاري إلى مجلس النواب لاعتماده.