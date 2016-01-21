عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية المغرب العربي ليبيا

داعش يهدد باستهداف المزيد من مواقع النفط بليبيا

المصدر: العربية نت - محمد العربي
عناصر داعش في ليبيا "أرشيفية"
رابط مختصر

هدد تنظيم داعش اليوم الخميس في تسجيل مرئي بشن المزيد من الهجمات على مواقع النفط بليبيا.

وظهر خلال التسجيل متطرف باسم أبو عبد الرحمن الليبي مهددا بالقول "اليوم السدرة ورأس لانوف وغدا البريقة ثم طبرق ثم السرير والكفرة في الجنوب".

وجاء التسجيل المرئي بعد ساعات من شن التنظيم لهجوم على منطقتي السدرة ورأس لانوف، مستهدفا خزانا نفطيا تابعا لشركة الهروج.

وقالت مصادر ليبية إن الصهريج احترق بكامله فيما تحاول فرق الإطفاء محاصرة النيران حتى لا تنتقل إلى خزانات أخرى.

من جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن "خطوط نقل الطاقة بقوة 400 كيلو فولت التي تربط محطتي رأس لانوف والخليج، وخطوط نقل الطاقة بقوة 220 كيلو فولت التي تربط البريقة وسرت، قد تعرضت لأضرار جسيمة بسبب اندلاع النيران في خزانات النفط التابعة لشركة الهروج".

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس فإن أكثر المدن والمناطق الليبية سيلحقها انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات يوميا، وأن تعويض الأضرار يحتاج لوقت طويل.

كلمات دالّة

#ليبيا, #داعش, #إرهاب, #تسجيل, #تهديد, #متطرفين, #مواقع النفط

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر