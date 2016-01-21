داعش يهدد باستهداف المزيد من مواقع النفط بليبيا

هدد تنظيم داعش اليوم الخميس في تسجيل مرئي بشن المزيد من الهجمات على مواقع النفط بليبيا.

وظهر خلال التسجيل متطرف باسم أبو عبد الرحمن الليبي مهددا بالقول "اليوم السدرة ورأس لانوف وغدا البريقة ثم طبرق ثم السرير والكفرة في الجنوب".

وجاء التسجيل المرئي بعد ساعات من شن التنظيم لهجوم على منطقتي السدرة ورأس لانوف، مستهدفا خزانا نفطيا تابعا لشركة الهروج.

وقالت مصادر ليبية إن الصهريج احترق بكامله فيما تحاول فرق الإطفاء محاصرة النيران حتى لا تنتقل إلى خزانات أخرى.

من جانبها، أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أن "خطوط نقل الطاقة بقوة 400 كيلو فولت التي تربط محطتي رأس لانوف والخليج، وخطوط نقل الطاقة بقوة 220 كيلو فولت التي تربط البريقة وسرت، قد تعرضت لأضرار جسيمة بسبب اندلاع النيران في خزانات النفط التابعة لشركة الهروج".

وبحسب بيان الشركة اليوم الخميس فإن أكثر المدن والمناطق الليبية سيلحقها انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات يوميا، وأن تعويض الأضرار يحتاج لوقت طويل.