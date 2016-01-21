هجوم لـ"داعش" قرب ميناء راس لانوف الليبي

هدد تنظيم "داعش" اليوم الخميس بشن هجمات على منشآت نفطية ليبية أخرى عقب هجوم قرب ميناء راس لانوف حيث اشتعلت النيران في اثنين على الأقل من صهاريج التخزين التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية.

وقال متشدد من "داعش" يدعى أبو عبد الرحمن الليبي في فيديو نشر على موقع تابع للتنظيم: "اليوم ميناء السدرة وراس لانوف وغدا ميناء البريقة وبعدها ميناء طبرق والسرير وجالو والكفرة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مهندس في ميناء راس لانوف الليبي ومسؤول نفطي متحالف مع الحكومة المُعترف بها دوليا إن متطرفين يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" هاجموا منشآت نفط قرب ميناء راس لانوف اليوم الخميس.

وأضافا أن النيران اشتعلت في اثنين على الأقل من صهاريج التخزين التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية بالقرب من راس لانوف التي شهدت هجمات هذا الشهر.

كما قال المسؤول النفطي محمد المنفي إن خط أنابيب ممتد من حقل آمال النفطي إلى ميناء السدرة استهدف. وجرت اشتباكات بين حراس المنشآت النفطية والمتشددين لكن المنفي ومصادر نفطية قالوا في وقت لاحق إن الاشتباكات توقفت وإن الارهابيين انسحبوا.