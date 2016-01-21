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"داعش" يحاول شن هجوم جديد على مدينة درنة في ليبيا

المصدر: بنغازي – فرانس برس
داعش في درنة (أرشيفية)
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حاول تنظيم "داعش" مرة جديدة دخول مدينة درنة (شرق) لكن القوات المحلية قد صدته، كما أعلن اليوم الخميس فصيل منافس.

وقال مصدر في "مجلس شورى مجاهدي درنة" الذي يضم مزيجا من الفصائل المسلحة، لوكالة "فرانس برس"، إن "قواتنا المدعومة بشباب الأحياء صدت هجوما لتنظيم داعش أثناء محاولته دخول مدينة درنة عبر حي باب طبرق غرب المدينة في ساعة متأخرة من مساء أمس".

وأضاف المصدر أن "الهجوم كان عنيفا استخدمت فيه القذائف الصاروخية ومضادات الطيران"، موضحاً أنه رد على مقتل خمسة من عناصر تنظيم "داعش" الثلاثاء الماضي خلال مواجهات في ضواحي المدينة مع عناصر من "مجلس شورى مجاهدي درنة" في منطقة الفتائح.

ويحاول تنظيم "داعش" الذي أعلن مسؤوليته عن اعتداءات دامية في ليبيا وقام بإعدام رهائن، الاستيلاء مجددا على مدينة درنة (1100 كلم شرق طرابلس) بعدما طرده منها مقاتلو درنة في يوليو.

كلمات دالّة

#ليبيا, #درنة, #داعش, #ارهاب, #الفتائح

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