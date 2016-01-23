ليبيا.. اتهامات لحفتر بالفساد على لسان المتحدث باسمه

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قراراً بتشكيل لجنة تقوم بالتحقيق في بيان الرائد محمد الحجازي، المتحث باسم الجيش، والذي اتهم فيه القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر وأبناءَه باستغلال نفوذهم في اختلاس الأموال العامة. وفي الأثناء، نفت المؤسسة العسكرية تلك المزاعم، مؤكدة أن اتهامات الحجازي لا أساس لها من الصحة.

وتسارعت ردات فعل المسؤولين الليبيين لإنهاء الجدل الدائر داخل المؤسسة العسكرية الليبية، كما ردت المؤسسة العسكرية الليبية على لسان قائد سلاح الجو، العميد صقر الجروشي، نافية كل الاتهامات التي وجهت لأبناء حفتر.

ردات الفعل الداعمة لحفتر توالت لتشمل قادة وأفراد المحور الغربي لمدينة بنغازي، الذين أصدروا بياناً يؤكدون فيه دعمهم للقيادة العامة للجيش، متهمين الحجازي بخيانة المؤسسة العسكرية التي تواجه تحديات جسيمة في حربها على الإرهاب.

واللافت أن الحجازي الذي كلفه حفتر بمهمة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش إبان انطلاق عملية الكرامة شهر مايو 2014، أدلى بتصريحاته المفاجئة هذه على شاشة قناة "وطن الكرامة"، تلك المعروفة بمساندتها للجيش وقيادته، ما يثير الجدل حول تماسك التيار الداعم للمؤسسة العسكرية الليبية.

وعلى الرغم من إعادة البيان أكثر من مرة على شاشتها، أعلنت إدارة القناة عن مساندتها لقيادة الجيش، مؤكدة أنها لم تكن تعلم بمحتوى بيان الحجازي.