ليبيا.. تجدد القصف الجوي على مواقع إرهابية في أجدابيا

جدد سلاح الجو الليبي استهدافه لمواقع إرهابية بمدينة أجدابيا وسط البلاد مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت.

وقال مفتاح المنصوري، آمر غرفة عمليات أجدابيا التابعة للجيش الليبي، إن سلاح الجو استهدف مساء أمس مزارع محاذية للمنطقة الصناعية بالمدينة تتخذها جماعات إرهابية مخازن للذخيرة والسلاح والمعدات العسكرية.

وأكد المنصوري، في تصريحات صحفية ليلة البارحة، أن الطيران نفذ أهدافه بدقة حيث دمر عددا من الآليات ومخازن الذخيرة بالمنطقة.

وبحسب شهود عيان بالمدينة لـ"العربية.نت"، فإن الغارات استمرت صباح اليوم لاستهداف المزارع بحي المنطقة الصناعية حيث شوهدت أعمدة دخان كثيف تتصاعد عقب ضربات وجهها الطيران صباح اليوم السبت.

ويقاتل الجيش الليبي مجموعات إرهابية بعضها ينتمي لتنظيم "داعش" وأخرى تابع لـ"أنصار الشريعة" ببنغازي ودرنة شرق البلاد، إضافة لأجدابيا وسط البلاد، وذلك بواسطة سلاح الجو الذي نفذ عددا كبيرا من الغارات طيلة شهر ونصف على مواقع للجماعات الإرهابية سيما بالمنطقة الصناعية التي تتخذها هذه الجماعات مقار لها.