مجلس النواب الليبي يدعو للتصويت على الاتفاق السياسي

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أعضاء المجلس للتصويت على الاتفاق السياسي يوم الاثنين المقبل.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، فإن عقيلة طالب الأعضاء بحضور جلسة الاثنين المقبل لمناقشة بنود الاتفاق السياسي والتصويت عليه، ويتضمنها الإعلان الدستوري للثورة.

كما قال البيان إن أعضاء المجلس مطالبون بمناقشة منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وشدد البيان على أهمية حضور جلسة يوم الاثنين المقبل، ومناقشة الطعون في شكل الاتفاق السياسي والتشكيلة الوزارية للحكومة تحت قبة البرلمان.

واعتبر البيان أن مناقشة الطعون والخلافات حول الاتفاق السياسي ومخرجاته تحت قبة البرلمان شكل طبيعي وممارسة حقيقية للديمقراطية.