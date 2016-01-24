حفتر ينتقد المادة الثامنة من الاتفاق السياسي الليبي

بحث اجتماع في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام فريق أول خليفة حفتر، ورئيس الأركان العامة للجيش اللواء عبدالرزاق الناظوري، وعضو لجنة الدفاع في مجلس النواب علي القطراني، طلب مشايخ وأعيان برقة في عقد الحوار الليبي - الليبي لتسمية حكومة وطنية غير خاضعة لوصاية دولية.

وكان الفريق أول حفتر أكد في اجتماع سابق مع أعيان برقة، أن المادة الثامنة في الاتفاق السياسي تقف حجر عثرة أمام تسليح الجيش، مشيرا إلى أنه نقل إلى المبعوث الأممي مارتن كوبلر عدم رضا الشعب عن هذه المادة.

ولفت إلى أن كوبلر يريد تسريع إعلان حكومة من دون وصول الليبيين إلى التوافق بسبب انتشار الإرهاب، مشددا على أن الوفاق بين الليبيين يجب أن يكون للقضاء على الإرهاب، ومن ثم الاتفاق على تسمية حكومة منبثقة عن حوار ليبي ليبي حقيقي، وليست حكومة وصاية.