ليبيا.. حرائق الهلال النفطي تحت السيطرة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن السيطرة الكاملة على الحرائق المندلعة بخزانات نفط بميناءي السدرة ورأس لانوف بالهلال النفطي.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد إن حرس المنشآت النفطية يسيطر على الوضع الأمني بالكامل بالمنطقة، فيما انهت فرق الإطفاء من إخماد الحرائق بخزانات نفط شركة الهروج النفطية بالسدرة ورأس لانوف.

ولفت البيان الى أن فرق الإطفاء سيطرت على الحرائق بجهودها الذاتية دون مساعدة من أي جهة حكومية أو دولية .

وعن حجم الأضرار بالمنطقة، ذكرت مصادر من شركة الهروج النفطية، ومقرها طرابلس، أن النيران اشتعلت خلال الأيام الماضية جراء قصف تنظيم داعش، مسببة خسارة قدرها 3 ملايين برميل نفط.

وكان تنظيم داعش عاود هجومه على منطقة الهلال النفطي قبل أيام، حيث استهدف بالقصف ميناءي السدرة وراس لانوف اللذين يعتبران الأهم في منطقة الهلال النفطي بالبلاد.