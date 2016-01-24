ليبيا.. مجلس النواب يتأهب لاعتماد الاتفاق السياسي

قالت مصادر برلمانية من طبرق إن مجلس النواب يشهد استعدادات حثيثة لجلسة غد الاثنين المعلن عنها من قبل رئاسة المجلس لمناقشة الاتفاق السياسي واعتماد حكومة الوفاق.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لــ"العربية.نت" عن قرب وصول 20 نائبا مقاطعا لجلسات البرلمان منذ انعقاده في أغسطس 2014، وذلك للمشاركة في جلسة يوم الاثنين التي وصفت بالمهمة.

وأضافت أن رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، مارتن كوبلر، سيكون حاضرا بمقر المجلس، دون الدخول تحت قبة البرلمان، لمتابعة مستجدات الجلسة عن كثب.

وأوضحت المصادر أن جلسة يوم الغد ستشهد مناقشة الاتفاق السياسي، مرجحة أن يتم إرجاء التصويت على حكومة الوفاق إلى الأسبوع القادم.

وذكرت "أن اعتماد الاتفاق السياسي والتصويت عليه يتطلب تعديلا في الإعلان الدستوري أولا حتى يتسنى التصويت على التشكيلة الحكومية بشكل قانوني وتمريرها ".

واعتبرت المصادر أن حضور النواب المقاطعين لجلسة يوم الغد مؤشر كبير لإمكانية اعتماد الاتفاق السياسي، وهو ما يُفقد المؤتمر الوطني منتهي الولاية أهميته السياسية ووزنه.