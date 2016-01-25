السراج في الجزائر "لتقييم الوضع الليبي"

وصل رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج إلى الجزائر، الاثنين، من أجل "تقييم الوضع السائد في ليبيا"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

واستقبل السراج بمطار الجزائر من قبل رئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية عبد القادر مساهل المسؤول عن الملف الليبي والمشاورات بين الأحزاب السياسية التي استضافتها الجزائر في الأشهر الماضية.

وبحسب بيان رئاسة الوزراء، فإن الزيارة تأتي "مواصلة لجهود الجزائر لاستكمال الحل السياسي التوافقي بين الليبيين (...) وستكون فرصة لتقييم الوضع السائد في ليبيا وفي المنطقة على ضوء آخر التطورات".

وأضاف البيان أن الجزائر التي تربطها حدود طويلة مع ليبيا تدعم هذا البلد الجار في مواجهة "تحديات إنشاء مؤسسات جديدة ومكافحة الإرهاب واستتباب السلم والأمن".

ويزور السراج الجزائر بينما يعقد البرلمان الليبي المعترف به دولياً الاثنين جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي أعلن تشكيلها الأسبوع الماضي بموجب اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء النزاع الدامي على السلطة وقع الشهر الماضي في المغرب.

وبموجب هذا الاتفاق شكلت حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج تضمنت 32 حقيبة وزارية.

وفي محاولة للحصول على دعم خارجي لحكومته زار السراج تركيا الأسبوع الماضي.