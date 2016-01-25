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ليبيا.. رئيس حكومة الوفاق يلتقي مسؤول أمن العاصمة

المصدر: العربية.نت - محمد العربي
رئيس الحكومة الليبية فايز السراج
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أعلن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوفاق عن عقد رئيس الحكومة فايز السراج أول اجتماعاته مع رئيس لجنة الترتيبات الأمنية للحكومة بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي في بيان صحفي له إن السراج اجتمع مساء أمس الأحد في العاصمة المصرية القاهرة بالعميد عبد الرحمن الطويل رئيس لجنة الترتيبات الأمنية.

وبحسب البيان، فإن الطويل سيطلع السراج على نتائج زيارته لإيطاليا في إطار بحث الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس .

وكلفت الحكومة المؤقتة العميد الطويل برئاسة لجنة مؤلفة من عدد من الضباط الليبيين بملف الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس قبل وصولها لمقارها بالعاصمة بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.

وكانت مصادر إعلامية تناقلت الأيام الماضية خبر مقتل العقيد ونيس الساحلي في طرابلس في ظروف غامضة، والذي يعتقد أنه أحد أعضاء لجنة الترتيبات الأمنية.

وتسيطر على العاصمة طرابلس مليشيات مسلحة موالية للمؤتمر الوطني منتهي الولاية، لا يزال أغلبها رافضا للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق المنبثقة عنه.

كلمات دالّة

#ليبيا, #الاتفاق السياسي, #حكومة الوفاق, #فايز السراج

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