مجلس النواب الليبي يحل لجنة الحوار

أعلن مجلس النواب الليبي، خلال جلساته الملتئمة اليوم الثلاثاء، حل لجنة الحوار المكلفة بالمشاركة في عملية الحوار السياسي.

وقال النائب صالح فحيمة، لـ"العربية.نت"، إن النواب صوتوا بالإجماع على حل اللجنة وتشكيل لجنة أخرى خلال جلسات الأسبوع القادم للمشاركة في إتمام عملية تنفيذ الاتفاق السياسي.

وقال فحيمة إن "أربعة من النواب المقاطعين لجلسات البرلمان أدوا اليمين الدستورية أمام رئاسة المجلس خلال الجلسة، فيما اكتفى 10 آخرون بالحضور فقط".

وبحسب فحيمة، فإن الجلسة التي لا تزال منعقدة بطبرق ستناقش مسألة تعديل الإعلان الدستوري بناء على اعتماد الاتفاق السياسي في جلسة أمس.

وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية على اعتماد وثيقة الاتفاق السياسي، بعد إلغاء المادة الثامنة منه المتعلقة بالمناصب المدنية والعسكرية والأمنية العليا.

وينتظر أن يقدم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تشكيلة وزارية مصغرة خلال أسبوعين بعد أن رفض مجلس النواب المصادقة على التشكيلة السابقة المؤلفة من 32 وزيرا.