كوبلر يحذر من تمدد "داعش" بليبيا بسبب الانقسام السياسي

حذر المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، من استمرار تمدد تنظيم "داعش" في ليبيا نتيجة الفراغ السياسي.

وقال كوبلر، في مؤتمر صحافي بتونس صباح اليوم الأربعاء، إن استمرار الجذب والرد بين فرقاء الأزمة في البلاد دون تفعيل الاتفاق السياسي على الأرض سيمكن التنظيم من التمدد شرقا وغربا وجنوبا.

وشدد كويلر على أن مواجهة "داعش" تتطلب أسلحة من نوع جديد، مضيفاً أن الانقسام في السلطة لن يمكن المجتمع الدولي من مساعدة ليبيا.

ودعا كوبلر إلى تأسيس حكومة وحدة وطنية قوية يمكنها التوجه لمجلس الأمن لطلب رفع حظر توريد السلاح على الجيش الليبي.

وطالب كوبلر بأن يكون أي تعديل على الاتفاق السياسي عبر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون انفراد أي منهما ببحث التعديل، في إشارة إلى إلغاء مجلس النواب للمادة الثامنة من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية.

وذكّر بأن مجلس الأمن أكد أنه ليس هناك بديل على اتفاق الصخيرات، وأنه ساري المفعول منذ التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، وأنه حان الآن وقت تنفيذه.

ودعا كوبلر مجلس الدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني منتهي الولاية إلى البدء في ممارسة عمله بناء على الاتفاق السياسي، معتبراً أن على أمراء الميليشيات وضع حد لعدم احترامهم للسلطة في البلاد.