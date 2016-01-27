ليبيا..أنباء عن لقاء موسع بين حكومة الوفاق وطرفي الأزمة

كشفت مصادر برلمانية من طبرق لــ"العربية.نت" النقاب عن قرب عقد اجتماع موسع خلال اليومين القادمين بين ممثلين عن الحكومتين المنبثقتين عن مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقالت المصادر إن وساطات اجتماعية استطاعت إقناع مجلس النواب المنتخب والمؤتمر الوطني المنتهية ولايته بعقد لقاء بين الحكومتين والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في تونس لتقريب وجهات النظر، ولتمكين حكومة الوفاق من تقديم مرشيحها الجدد خلال المدة المفروضة من قبل مجلس النواب الاثنين.

كما ذكرت أن الاجتماع الذي ستحتضنه تونس سيضيق هوة الخلاف بين طرفي الأزمة، ويمكنهما من اللقاء المباشر بغية الاتفاق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مرضية من الطرفين، وتقديمها للمصادقة عليها خلال العشرة أيام المقبلة.

وكانت الخلافات قد تفجرت من جديد بين طرفي الأزمة الليبية إثر إلغاء مجلس النواب للمادة الثامنة المتعلقة بالمناصب السيادية، ومنها مؤسسة الجيش التي تعتبر النقطة الخلافية الرئيسية بين طرابلس وطبرق، حيث تصر الأخيرة على بقاء الفريق حفتر رئيساً للجيش بينما ترفض الأخرى استمرار وجوده.