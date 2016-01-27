مليشيات تستعرض قوتها بطرابلس رفضاً للاتفاق السياسي

نظمت مليشيا "ثوار طرابلس" الموالية للمؤتمر الوطني منتهي الولاية ليلة أمس في طرابلس استعراضا عسكريا من خلال سيارات مسلحة جابت أغلب طرقات العاصمة.

وأطلق مسلحو المليشيا من على متن هذه السيارات أعيرة نارية وقذائف سُمِع دويها في أغلب أرجاء طرابلس.

وجاء الاستعراض بالتوازي مع بيان أصدره زعيم المليشيا، هيثم التاجوري، أعلن فيه عن رفضه لحكومة الوفاق والاتفاق السياسي.

وقال التاجوري في بيانه الرسمي إن :ثوار طرابلس يرفضون الحكومة ويعتبرونها بمثابة احتلال لبلادهم ويصرون على مواجهتها ومنعها من دخول العاصمة".

وفي سياق متصل، تداولت وسائل إعلام محلية صورا لرئيس المؤتمر الوطني منتهي الولاية نوري ابوسهمين، وهو يرتدي الزي العسكري وسط سيارات الاستعراض العسكري ليلة البارحة برفقة صلاح بادي، مهندس عمليات "فجر ليبيا" وقائد أغلب مليشياتها بطرابلس.

وبحسب وسائل الإعلام الليبية، فإن صور ابوسهمين العسكرية جاءت ردا على أنباء تداولتها وسائل الإعلام الدولية عن قرب فرض المجتمع الدولي عقوبات عليه وعلى رئيس حكومته خليفة الغويل.

واعتبر منشور على صفحة مليشيا "ثوار طرابلس" على موقع "فيسبوك" ظهور ابوسهمين بالزي العسكري بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة التي منحها له المؤتمر.

وقالت الصفحة إن ابوسهمين "يضطلع بدوره في حماية العاصمة من الاحتلال الأجنبي وفرض حكومة عميلة على الليبيين".

وحذر بيان المليشيا "المستشار الأمني لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا الإيطالي باولو سيرا من سعيه لاحتلال البلاد".