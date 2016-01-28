إيطاليا: ليبيا تحتاج تدخلا دوليا قبل الربيع

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، روبرتا بينوتي، أن "التدخل الدولي في ليبيا لا يمكن أن ينتظر حلول فصل الربيع"، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.

وجاء ذلك في تصريح للتلفزيون الإيطالي الرسمي، في ردها على سؤال حول التدخل العسكري الدولي في ليبيا.

وأضافت في هذا الصدد: "لا يمكننا أن نتصور انتظار حلول فصل الربيع مع الوضع الليبي الذي لا يزال جامداً. لقد عملنا بشكل وثيق مع الأميركيين، والبريطانيين، والفرنسيين، الشهر الماضي، ونحن جميعاً متفقون على ضرورة تجنب الإجراءات غير المنسقة، التي لم تسفر في الماضي عن نتائج جيدة".

وتابعت: "لهذا نعمل الآن بشكل أكبر وملموس، عبر جمع المعلومات، وصياغة خطط التدخل الممكنة، على أساس المخاطر المتوقعة".

ونوهت الوزيرة الإيطالية إلى أنها تحدثت في الاجتماع الأخير الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس، لوزراء دفاع دول التحالف الدولي ضد "داعش"، حول ليبيا، مشيرة إلى أنه كان هناك إجماع على ضرورة وجود حكومة فاعلة هناك (مجلس نواب طبرق رفض قبل 3 أيام منح الثقة لحكومة الوفاق)، لتجنب سيناريوهات مثل ما حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين (الغزو الأميركي عام 2003)".

واستطردت: "يجب علينا أن لا نقدم حججاً للدعاية الجهادية، التي سيكون لها مصلحة في تصوير أي تحرك بمثابة غزو غربي".

وختمت أن "بعض الهزائم التي مُني بها داعش في العراق، قد يدفع التنظيم لجعل ليبيا جبهة جديدة، من خلال محاولة المضي قدماً نحو مناطق جديدة انطلاقاً من سرت (الواقعة تحت سيطرة التنظيم منذ مطلع عام 2014)، ولهذا فإن الوقت يضيق".