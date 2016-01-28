حفتر في القاهرة عقب مغادرة رئيس حكومة ليبيا

وصل إلى القاهرة، الخميس، الفريق أول ركن خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي التابع لمجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، في زيارة لم يعلن عنها من قبل، وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن حفتر وصل اليوم على متن طائرة خاصة من ليبيا، في زيارة يبحث خلالها مع عدد من المسؤولين المصريين، آخر الأوضاع الحاصلة على الساحة في بلاده.

وتزامن وصول حفتر مع مغادرة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مطار القاهرة، متوجهاً إلى تونس، بعد زيارة لمصر استغرقت 6 أيام، بحسب المصدر نفسه.

ولم تعلن السلطات المصرية بشكل رسمي حتى بعد ظهر اليوم الخميس، عن زيارة حفتر، التي تأتي بعد 3 أيام من رفض مجلس نواب طبرق منح الثقة لحكومة السراج، وسط جهود إقليمية ودولية تجري من أجل تمكين حكومة الوفاق من تقديم مرشحيها مرة أخرى، ونيل ثقة البرلمان.