ليبيا.. ضغوط دولية لإطلاق سراح نائب مختطف

استنكر الاتحاد الأوروبي، الخميس، حادث اختطاف النائب عن مدينة مصراته محمد الرعيض بمدينة طبرق شرق ليبيا.

وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، ناتاليا آبوستولوفا: "نعرب عن صدمتنا من هذا الحاث الذي نعتربه ممارسة غير شرعية بموجب القانون الدولي".

واعتبرت رئيسة البعثة أن الحادث يقوض جهود الليبيين لبناء دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وطالبت الرئيسة بضرورة الإفراج عن الرعيض، قائلة: "نضم صوتنا لصوت رئيس البعثة الأممية بليبيا مارتن كوبلر الذي طالب بالإفراج الفوري عن النائب".

وكانت البعثة الأممية لدى ليبيا قد طالبت في بيان لها يوم الأربعاء بضرورة الإفراج عن النائب الرعيض الذي اختطف يوم الثلاثاء بمدينة طبرق شرق ليبيا.

واختطف مسلحون مجهولون الرعيض يوم الثلاثاء أثناء توجهه للمطار بعد أن أدى اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، منهيا مدة مقاطعته لجلسات البرلمان.

وطالب المختطفون بالإفراج عن معقتل من مدينة طبرق موجود بسجون مصراته منذ سنوات مقابل إطلاق سراح الرعيض.

ويمثل الرعيض ثقلا سياسيا واجتماعيا كبيرا في مدينة مصراته، إذ يعتبر من أبرز الشخصيات المؤثرة في الرأي العام بالمدينة، إضافة لكونه من أبرز رجال الأعمال الليبيين.