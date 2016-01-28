ليبيا .. 11 عضوا يعلقون عضوياتهم من هيئة صياغة الدستور

أعلن صباح اليوم الخميس 11 عضوا بهيئة صياغة الدستور الليبي تعليق عضوياتهم بالهيئة ورفضهم لمخرجات عمل الهيئة.

وقال بيان مشترك للأعضاء الـ11 إن أي مخرج للجان الهيئة غير معترف به من قبلهم، وإنهم يمثلون عددا من المناطق الليبية من الجنوب والشرق والغرب.

وجاء البيان عقب إعلان رئاسة الهيئة، أمس الأربعاء، عن موافقتها عن عدد من المواد الدستورية التي تقدمت بها لجنة العمل بالهيئة.

وحدد البيان أسباب تعليق عضوية الأعضاء الأحد عشر بأن المواد الدستورية التي أعلنت رئاسة الهيئة عن الموافقة عليها لم يصوت عليها الأعضاء.

وأضاف البيان أن "مجموعة داخل الهيئة تصر على الجهوية والمحاصصة في توزيع المراكز السيادية ومقار الهيئات العليا، وأن غالب الأعضاء تعرضوا للإقصاء والتهميش".

وكانت هيئة صياغة الدستور قد شهدت عددا من الاستقالات خلال العام الماضي بسبب خلافات بين أعضائها ورئاستها، منها انتهاء المدة المحددة لإنجاز الدستور المنتظر أن ينهي الفترة الانتقالية في ليبيا ليقودها إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مستقرة.