"داعش" يعدم 3 من حرس المنشآت النفطية في ليبيا

أكد مسؤول في جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا أن ثلاثة من عناصر هذا الجهاز أعدموا على يد تنظيم "داعش" الذي نشر، الخميس، تقريرا مصورا على موقع تويتر أظهر عملية إعدام الثلاثة.

وقال المسؤول رافضا كشف اسمه إن "داعش أعدم ثلاثة عناصر من حرس المنشآت النفطية كانوا خطفوا من منطقة قريبة من راس لانوف (650 كلم شرق طرابلس) يوم 14 يناير" الحالي.

ونشر تنظيم داعش على تويتر تقريرا عن هجوم استهدف نقطة تفتيش في منطقة تبعد نحو 30 جنوب راس لانوف، تخللته صور لثلاثة شبان يجري ذبحهم على أيدي عناصر مسلحة ارتدوا ملابس عسكرية.

وقال التنظيم المتطرف في تقريره إنه سيطر خلال هجومه هذا على نقطة التفتيش وجرت "تصفية من فيها من حرس المنشآت، وملاحقة فلول الهاربين وأسر ثلاثة منهم، وتنفيذ الحكم فيهم"، من دون أن يوضح تاريخ إعدام الشبان الثلاثة.

ويشن تنظيم داعش منذ الرابع من يناير هجمات تستهدف منطقة الهلال النفطي الليبية، وتحديدا مدينتي راس لانوف والسدرة اللتين تحويان أكبر موانئ تصدير النفط الليبية، من دون أن ينجح في دخول أي من المدينتين.

ويسعى التنظيم منذ أسابيع للتقدم من مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي يسيطر عليها بالكامل منذ يونيو، شرقا باتجاه المناطق المحيطة بها.