أوباما يأمر باستمرار مراقبة الأوضاع في ليبيا

أصدر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تعليماته إلى مجلس الأمن القومي ومستشاريه بضرورة الاستمرار في مراقبة الأوضاع في ليبيا.

وقال أوباما خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، الخميس، إن "الولايات المتحدة مستعدة لملاحقة تنظيم داعش حيثما وجدوا وصولاً إلى ليبيا إذا لزم الأمر".

وقالت صحف أميركية إن الاجتماع الذي ترأسه أوباما خصص لبحث الوضع في ليبيا، حيث اختتم اللقاء بتوصيات أوباما المشددة على أن الولايات المتحدة ستواصل مهاجمة تنظيم داعش في أي بلد.

وكان وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، قال في تصريحات سابقة إن بلاده لم تتخذ بعد قراراً بشأن القيام بعمل عسكري في ليبيا، حيث يتمدد داعش في ظروف الفوضى الأمنية والسياسية التي تعيشها البلاد، لكن بلاده "تراقب الوضع عن كثب وباهتمام بالغ".

وأوضح أن "البنتاغون يستعرض الخيارات لما يمكننا القيام به في المستقبل".