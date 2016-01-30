قيادي بفجر ليبيا: أبوسهمين ضغط لرفض الاتفاق

قال عبدالرحمن السويحلي، عضو المؤتمر الوطني منتهي الولاية والقيادي بميليشيات فجر ليبيا، إن نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر مارس ضغوطاً لرفض الاتفاق السياسي.

واتهم السويحلي عضو المؤتمر عن مدينة مصراته والقيادي البارز في ميليشيات "فجر ليبيا"، نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر بممارسة ضغوط على أعضاء المؤتمر من أجل رفض الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية.

وقال السويحلي في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس ليل الجمعة السبت "إن ضغوط أبوسهمين حالت دون موافقة غالبية أعضاء المؤتمر على الاتفاق السياسي الذي رغم ما يشوبه من عيوب لا يزال يمثل حلاً عملياً ومعقولاً في ظل ظروف البلاد السياسية والأمنية والاقتصادية الخطيرة".

وحمل السويحلي رئيس المؤتمر مسؤولية العواقب الوخيمة لسياسته التي قد تحول العاصمة طرابلس ومدناً أخرى إلى ساحات قتال لا نهاية لها .

يشار إلى أن عدداً من أعضاء المؤتمر الوطني شاركوا في التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، رغم استمرار الإعلانات المتتالية لرئيس المؤتمر نوري أبوسهمين لرفض الاتفاق السياسي.

وظهر أبوسهمين قبل أيام في زي عسكري للمشاركة في استعراض عسكري نظمته إحدى الميليشيات الموالية له والمسيطرة على العاصمة طرابلس بقوة السلاح منذ أكثر من عام.