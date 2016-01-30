ليبيا.. البدء بتشكيل "المجلس الأعلى للدولة"

أعلن صالح المخزوم، رئيس فريق الحوار المشارك في عملية الحوار السياسي عن المؤتمر الوطني منتهي الولاية بليبيا، البدء في تشكيل المجلس الأعلى للدولة.

وقال المخزوم خلال مؤتمر صحافي، السبت، إن المجلس الأعلى تشكل بناء على الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في ديسمبر الماضي "من الأعضاء صحيحي العضوية أثناء توقيع الاتفاق".

ووجه المخزوم خطاباً إلى الهيئة العليا للانتخابات لتقديم الأسماء البديلة عن أعضاء المؤتمر الرافضين للاتفاق السياسي ليتم تشكيل المجلس الأعلى بكامل فريقه المؤلف من 145 عضواً بحسب الاتفاق السياسي.

وأعلن المخزوم، عبدالرحمن الشاطر العضو بالمؤتمر، رئيساً للمجلس الأعلى باعتباره أكبر الأعضاء سناً.

وتوقع المخزوم أن يتم الإعلان عن المجلس الأعلى بعد أسبوع من تاريخ هذا الإعلان.

يشار إلى أن الاتفاق السياسي تضمن تشكيل مجلس أعلى للدولة مؤلف من أعضاء المؤتمر الوطني منتهي الولاية بطرابلس كمجلس استشاري للدولة، إضافة لمجلس النواب الجهة التشريعية للبلاد.

ولا يزال عدد من أعضاء المؤتمر الوطني بقيادة رئيس المؤتمر نوري أبوسهمين رافضين للاتفاق السياسي ومخرجاته، ومنها انضمامهم للمجلس الأعلى للدولة، فيما شارك أكثرية الأعضاء بقيادة صالح المخزوم في عملية الحوارات السياسية قبل أن ينخرطوا في جلسة التوقيع النهائي للاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي.