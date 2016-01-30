واشنطن: تحالف جديد لمحاربة داعش في ليبيا

أعلنت الخارجية الأميركية الإعداد لتحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش في ليبيا، سيجتمع ممثلوه الثلاثاء القادم، في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت الخارجية، في بيان، السبت إن المشاركين في اجتماع روما هم ممثلو أميركا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وبلجيكا، وأستراليا، ونيوزيلاندا، وهولندا، والنرويج، وكندا، والدنمارك وإسبانيا والسويد وتركيا، إضافة للدول العربية البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، بمشاركة وفد من الأمم المتحدة.

وأعلنت الوزارة أن الوفد الأميركي سيكون على رأسه وزير الخارجية جون كيري قبل أن يتحول إلى لندن للمشاركة في مؤتمر من أجل إعمار ليبيا، بمشاركة دولية عقب انتهاء لقاء روما .

وأوضحت الوزارة أن اللقاء سيناقش إمكانية التدخل ضد تنظيم داعش بليبيا، الذي من المرجح أن تقوده إيطاليا .

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة عازمة على تكثيف جهودها بمشاركة دولية لإضعاف تمدد التنظيم في ليبيا والتعهد بالتزامات المجتمع الدولي حيال ليبيا.