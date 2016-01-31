رئيس حكومة الوفاق الليبية المكلف فايز السراج يلتقي حفتر

زار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أمس السبت قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في خطوة مفاجئة جاءت قبل أيام قليلة من المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطني.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان نشره على صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة المكلَّف التقى أمس السبت في مدينة المرج، في شرق ليبيا، الفريق أول ركن خليفة حفتر "حيث تمت مناقشة العديد من القضايا".

وأوضح البيان أن القضايا التي جرى مناقشتها شملت مسألة "إيجاد حل عملي للحرب الدائرة في بنغازي لمدة سنة ونصف" وتخوضها القوات الليبية بقيادة حفتر في مواجهة مجموعات مسلحة بينها جماعات متطرفة.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة المفاجئة تأتي ضمن سلسلة زيارات يستمع فيها السراج "لرؤى ومخاوف وهواجس كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة".

وتابع البيان أن السراج يعمل "على إعداد مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي لاستصدار ما يتم الاتفاق عليه من قرارات مستندة على الواقع المعاش، وهو ما تقتضيه ضرورات التوافق الذي بنيت على أساسه فكرة تشكيل هذه الحكومة".

ووقع أعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق والمؤتمر الوطني العام (وهو برلمان موازٍ غير المعترف به في طرابلس) اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في منتصف ديسمبر نص على تشكيل حكومة وفاق وطني بهدف توحيد البلاد وإخراجها من الفوضى الغارقة فيها منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان في طبرق والبرلمان الموازي في طرابلس. كما أن حفتر، الشخصية العسكرية النافذة، من أبرز المطالبين بإدخال تعديلات عليه.

وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي عمل على تشكيل الحكومة برئاسة فايز السراج لتقود البلاد في إطار مرحلة انتقالية، تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.

وقدم السراج تشكيلة حكومية تضم 32 حقيبة وزارية إلى البرلمان المعترف به، لكنها فشلت في الحصول على ثقة المجلس النيابي الذي أمهل السراج فترة 10 أيام تنتهي الخميس المقبل لتقديم تشكيلة حكومية أصغر.

في موازاة ذلك، صوت البرلمان لصالح رفض مادة في اتفاق الأمم المتحدة تنص على شغور المناصب الأمنية والعسكرية القيادية بمجرد حصول حكومة الوفاق على الثقة، ما يعني احتمال خسارة حفتر الذي يحظى بدعم عدد كبير من النواب، منصبه.

وتعليقا على لقاء السراج وحفتر، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق على صفحته على موقع "فيسبوك" اليوم الأحد أن السراج تصرف بشكل منفرد ولم يطلع المجلس على خطته زيارة حفتر.

وأوضح: "كنا على تواصل مع.. السراج، رئيس المجلس الرئاسي، ولساعة متأخرة من الليل، ولم يخبرنا او يطلعنا على نيته القيام بتلك الزيارة".

ورأى أن "الزيارة التي قام بها تعبر عنه شخصيا، ولا تعكس رأي، ولا توجه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، خصوصا أن مثل هذه الزيارات يجدر بها أن تناقش مسبقاً بالمجلس الرئاسي في إطار زيارة جميع أطراف النزاع في ليبيا ضمن خطوات التوافق".

من جهته، أعلن محمد العماري، العضو البارز في المؤتمر الوطني ووزير شؤون الدولة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، في بيان له، تعليق عضويته احتجاجا على لقاء رئيس الحكومة فائز السراج بخليفة حفتر.

من جهته، استنكر القيادي البارز في ميليشيات "فجر ليبيا" وعضو المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي عبدالرحمن السويحلي، زيارة السراج مطالبا إياه بتقديم استقالته فورا. واعتبر السويحلي في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك" أن هذه الزيارة تعد خرقا غير مقبول للاتفاق السياسي، باعتبار "حفتر سببا رئيسا في الأزمة الليبية"، بحسب السويحلي الذي قال إن تصرفات السراج لا تصب في مصلح التوافق الوطني وتؤدي إلى مزيد من التأجيج والصراع.

في موازاة ذلك، كتب رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع "تويتر" اليوم في ما بدا تعليقا على لقاء السراج وحفتر: "أن نتكلم ونتحاور في ما بيننا، لا يعد أبدا انتهاكا للاتفاق السياسي الليبي، بل بالعكس، عبر الحوار فقط نستطيع المضي قدما".