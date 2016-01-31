قتيلان باشتباكات داخل "فجر ليبيا" في طرابلس

قُتل اثنان وجرح ما لا يقل عن 10 آخرين في اشتباكات مسلحة بين ميليشيات "فجر ليبيا"، اندلعت ليلة البارحة وصباح اليوم الأحد في منطقة "قصر بن غشير" جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وفيما أعلنت وسائل إعلام موالية لميليشيات طرابلس عن سقوط 10 قتلى، أكد مصدر طبي من مستشفى "سبيعة" في منطقة الاشتباك لـ"العربية.نت"، وصول قتيلين و11 جريحا جراء الاشتباكات بالمنطقة.

وقال سكان محليون من قصر بن عشير لـ"العربية.نت" إن القتال اندلع ليلة البارحة بين ميليشيات "الفرسان" ومقاتلين آخرين كانوا قادمين من مصراتة للتمركز في أحد المعسكرات بالمنطقة التي تسيطر عليها ميليشيات "الفرسان"، ما أدى إلى قتال باستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة استمر حتى صباح اليوم الأحد.

وبينما أكد شهود العيان توقف القتال، إلا أنهم أكدوا أن أغلب طرقات المنطقة لا تزال حتى الساعة مقفلة بسواتر ترابية تمنع السكان من التنقل، إضافة لقفل الطريق الرابط بين جنوب طرابلس والجبل الغربي.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين ميليشيات العاصمة وأخرى تعود لمدينة مصراتة تحاول بين الفينة والأخرى زيادة عدد تمركزاتها بالعاصمة لاسيما مناطق جنوب وغرب العاصمة المتاخمة للمطار.