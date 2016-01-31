وزير الدفاع الفرنسي يدعو لحل سياسي سريع في ليبيا

اعتبر وزير الدفاع الفرنسي، جان ايف لودريان، الأحد، أنه من "الملح" التوصل سريعا إلى حل سياسي للأزمة الليبية، لتمكين المجتمع الدولي من تقديم مساعدة عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني المقبلة ومنع تنظيم داعش من التمدد في البلاد.

وقال الوزير الفرنسي في مقابلة تلفزيونية "لا بد من التوصل إلى تشكيل حكومة وفاق وطني، هناك عملية سياسية جدية جارية أقرها مجلس الأمن بالإجماع. أعتقد أن الأمر ملح. وسنقدم الدعم إلى الحكومة الليبية التي ستطلب منا ذلك".

وتابع وزير الدفاع الفرنسي "أن داعش يترسخ. وأنا قلق جدا على ليبيا، خصوصا منذ سبتمبر 2014. إنهم هنا ويتمركزون على نحو 300 كلم من الشواطئ ويتوسعون. إنهم اليوم على بعد 250 كلم من لامبيدوزا (إيطاليا). وعندما سيتحسن الطقس قد يعبر مقاتلون (إلى أوروبا) بعد أن يندسوا في جموع اللاجئين. إنه خطر كبير".