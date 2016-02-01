استنفار بمصراتة بعد سيطرة داعش على منطقة قريبة منها

أكدت مصادر محلية من مدينة مصراتة أن المدينة شهدت استنفارا كبيرا في صفوف قواتها منذ صباح اليوم الاثنين، وذلك على خلفية سيطرة تنظيم داعش على منطقة بويرات الحسون القريبة من المدينة.

وقالت المصادر لــ"العربية.نت" إن حشودا من السيارات المسلحة والقاتلين انتقلت من قواعدها العسكرية لتعزيز مراكزها بمناطق السدادة وبوقرين شرقي المدينة.

وأوضحت المصادر أن أنباء سيطرة التنظيم على بويرات الحسون التي لا تبعد عن المدينة أكثر من 200 كلم شرقا، أثارت الذعر بين الأهالي مخافة اقتراب خطر التنظيم من المدينة.

ومنذ أشهر وتنظيم داعش يسيطر على منطقة واسعة شرق وغرب مدينة سرت معقله الرئيس بالبلاد تزيد عن 200 كلم.

إلى ذلك، تشهد مدينة سرت حركة نزوح سكانها بشكل غير مسبوق من 3 أيام بعد تزايد الأنباء عن قرب تنفيذ قوات غربية لعمليات عسكرية ضد التنظيم بسرت.

وأفاد بعض الأهالي النازحين من المدينة لوسائل إعلام محلية ليبية أن التنظيم أطلق تحذيرا اليوم الاثنين للأهالي بعدم مغادرة المدينة، فيما لا يزال ينفذ أحكامه بالشنق والإعدام بالرصاص ضد من يشتبه بولائه لأي جهة عسكرية أو أمنية من خارج سرت.