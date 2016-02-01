ليبيا.. غارات مجهولة على مواقع "داعش" في سرت

نفذت طائرات مجهولة غارات جوية على معاقل تنظيم "داعش" في مدينة سرت الليبية. ووسط تكهنات غربية بتدخل دولي وشيك ضد التنظيم في ليبيا، أكدت مصادر محلية أن عناصر "داعش" اختفوا صباح اليوم من شوارع المدينة، التي يسيطر التنظيم على مفاصلها منذ أكثر من ستة أشهر.

التكهنات عن تدخل غربي وشيك ضد "داعش" في ليبيا باتت تؤرق قادة التنظيم نفسه.

فبعد ساعات من تنفيذ طائرات مجهولة لغارات جوية على معاقل التنظيم في سرت، أكدت مصادر محلية أن حالة من الذعر أصابت قادة "داعش"، دفعتهم إلى الاختفاء من شوارع المدينة، بعد أن كانوا يتجولون وينفذون أحكامهم بكل حرية وسط الأحياء السكنية لمدة تخطت الستة أشهر.

المصادر أكدت أيضاً أن قيادات التنظيم المتطرف، نقلوا عائلاتهم من محل إقامتهم بفندق سرت الكبير.

ووسط مخاوف الغرب من أن التنظيم يستعد لنقل مراكزه من الرقة السورية إلى سرت الليبية، كشفت وسائل إعلام بريطانية أن فريقاً من ضباط الجيش والمخابرات البريطانية نفذوا عمليات استطلاع سرية في ليبيا الأسبوع الماضي.

وبعد تأكيدات البنتاغون أنه يأخذ تهديدات "داعش" في ليبيا مأخذ الجد وأنه يدرس خياراته للتصدي لتمدد التنظيم، سيعقد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة اجتماعاً بخصوص تنظيم "داعش" في روما يوم الثلاثاء المقبل سيتطرق إلى مسألة تنامي "داعش" في ليبيا وهو ما يعني أن تكهنات التدخل الغربي في البلاد قد تتحول قريباً إلى أمر واقع.