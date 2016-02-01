مصادر: المغرب يحتضن مجددا لقاءات تشاورية ليبية

قالت مصادر وثيقة الصلة بحكومة الوفاق الليبية إن مدينة الصخيرات المغربية ستحتضن صباح غد الثلاثاء اجتماعات موسعة بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وممثلي أطراف الحوار الليبي من أجل إعادة تشكيل حكومة مصغرة بدلا عن التشكيلة الحكومية، التي رفضها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر، في حديث خاص لـ"العربية.نت"، إن وصول أعضاء المجلس الرئاسي وممثلي أطراف الحوار عن المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب سيكتمل مساء اليوم لتنطلق جلسات المشاورات صباح الغد بالصخيرات التي سبق أن احتضنت حفل التوقيع النهائي على الاتفاق السياسي ديسمبر الماضي.

وبحسب ذات المصادر، فإن المشاورات التي سيترأسها فايز السراج، رئيس الحكومة المكلّف، ستناقش عددا من الأسماء المقدمة من طرفي الحوار من أجل استكمال تشكيل الحكومة قبل انتهاء المهلة المعلنة من مجلس النواب الخميس القادم.

وقالت المصادر إن هذه اللقاءات التشاورية جاءت في محاولة لتخفيف حدة التوتر التي سادات بين أعضاء المجلس الرئاسي إثر زيارة رئيس الحكومة فايز السراج لخليفة حفتر، القائد العام للجيش، والتي لقيت استنكارا من قبل شخصيات موالية للمؤتمر منتهي الولاية.

وأوضحت المصادر أن السراج، وفي سبيل التخفيف من حدة التوتر، سيقدم تشكيلا جديدا للجنة الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس، برئاسة العميد عبدالرحمن الطويل، والتي لقيت انتقادا حادا من قبل الموالين للمؤتمر بسبب وجود ضباط من الجيش موالين للفريق حفتر ضمن أعضائها.