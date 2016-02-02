كيري: لا نريد خلافة وهمية تستفيد من نفط ليبيا

صرح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الثلاثاء، بأن ليبيا على وشك تشكيل حكومة وحدة، لكنه حذر من سيطرة متشددي تنظيم داعش على ثروة البلاد النفطية.

وقال كيري في مؤتمر بالعاصمة الإيطالية روما: "نحن في ليبيا على وشك تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك البلد لديه موارد، فآخر شيء تريدونه هو خلافة وهمية، يمكنها الاستفادة من عائدات نفطية بمليارات الدولارات".

بدوره، هاجم التنظيم المتشدد البنية الأساسية النفطية في ليبيا، وأصبح له موطئ قدم في مدينة سرت الليبية، مستغلا فراغ السلطة المستمر منذ فترة طويلة، في بلد تتنافس فيه حكومتان على السلطة.

والجدير بالذكر أن وزراء ومسؤولين من 23 دولة، يجتمعون في روما، لمراجعة جهودهم الرامية لانتزاع أراض يسيطر عليها التنظيم المتشدد في سوريا والعراق، ومناقشة سبل منع امتداد نفوذه خاصة في ليبيا.