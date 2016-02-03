ليبيا.. المؤتمر الوطني المنتهية ولايته يقيل 10 أعضاء

أقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان غير المعترف به دولياً في العاصمة الليبية، الثلاثاء، 10 من أعضائه على خلفية توقيعهم في ديسمبر على اتفاق سلام بإشراف الأمم المتحدة ترفضه السلطات في طرابلس.

وقال نائب رئيس المؤتمر عوض عبدالصادق في مؤتمر صحافي عقب جلسة للمؤتمر "تم طرح إقالة بعض الأعضاء الذين شاركوا في التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات (المغرب)، هذا الاتفاق الباطل الذي لم يشارك فيه المؤتمر ولم يخول فيه أحدا بالتوقيع بدلا عنه".

وأضاف عبدالصادق أن المؤتمر منح الموقعين من أعضائه "الوقت الكافي للعودة" عن توقيعهم، لكنه أقر في جلسته الثلاثاء "إقالة بعض الأعضاء"، من دون أن يحدد عدد الأعضاء الذين وقعوا على هذا الاتفاق.

وأوضح أن قرار إقالة هؤلاء جاء "لأنهم خالفوا الإعلان الدستوري (الصادر عام 2011) وخالفوا اليمين القانونية التي أدوها بأن يحترموا هذا الإعلان الدستوري ووقعوا دون تخويل ودون تكليف من المؤتمر على ما يسمى باتفاق الصخيرات".

وقال مسؤول في الإدارة الإعلامية للمؤتمر في تصريح لوكالة فرانس برس إن عدد الأعضاء الذين تقرر إقالتهم بلغ عشرة، وإن من بين هؤلاء صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر والرئيس السابق لوفد المؤتمر في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة الليبية منذ أكثر من عام.

وبحسب عبدالصادق، فقد حضر جلسة اليوم "67 عضوا من أصل 124 عضوا، ونصاب الجلسة كان 63"، من دون أن يكشف عن عدد الأعضاء الذين صوتوا لصالح إقالة الأعضاء العشرة.

وفي منتصف ديسمبر، وقع أعضاء من البرلمان المعترف به دوليا في الشرق، والبرلمان الموازي غير المعترف به في طرابلس، اتفاقا بإشراف الأمم المتحدة في المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق وطني توحد السلطات المتنازعة في هذا البلد الغني بالنفط.

ويحظى الاتفاق بدعم المجتمع الدولي، لكنه يلقى معارضة رئيسي البرلمان المعترف به دولياً في طبرق عقيلة صالح والبرلمان الموازي في طرابلس نوري أبو سهمين، واللذين يؤكدان أن الأعضاء الذين وقعوا على الاتفاق لم يكلفوا من قبل أي من هاتين الهيئتين التشريعيتين المتنازعتين. وتشكل بموجب الاتفاق مجلس رئاسي يعمل على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رجل الأعمال الطرابلسي فايز السراج. وينص الاتفاق على أن تمارس حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة، لكن السلطات الحاكمة في طرابلس ترفض هذه الحكومة على خلفية رفضها لاتفاق الأمم المتحدة.