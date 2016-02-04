ليبيا.. مشاورات تشكيل الحكومة تعود إلى "الصخيرات" من جديد

بعد الاعتراضات الجمة التي طالت تشكيلة حكومة الوفاق الليبية تعود المشاورات من جديد إلى المغرب في مجمع الصخيرات الذي شهد على جولات ماراتونية سابقة من المحادثات بين الأطراف الليبية.

وسيلتقي فايز السراج رئيس الوزراء الليبي المكلف رؤساء لجان الحوار في مشاورات موسّعة حول التشكيلة الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية . فيما تحدث اقتراح عن تقاسم السراج حقيبة الدفاع مع الفريق خليفة حفتر.

وفي حين تعيش ليبيا أوضاعاً أمنية متفلتة وسط تحذيرات من توسع داعش واتخاذه من وسط ليبيا مقراً له بديلاً عما خسره في سوريا والعراق، يسعى المجتمع الدولي جاهداً إلى ارساء توافق سياسي بالحد الأدنى يضبط المشهد السياسي في البلاد المضطربة.

