الجيش الليبي يشتبك مع حركة تحرير السودان جنوب البلاد

تجددت الاشتباكات المسلحة ليلة البارحة جنوب مدينة الكفرة أقصى الجنوب الليبي بين قوات الجيش الليبي ومقاتلين من حركة تحرير السودان.

وقال مصدر عسكري من الكفرة لـ "العربية.نت" إن مقاتلي حركة تحرير السودان شنوا هجوما على بوابة جنوب المدينة، في محاولة لاستردادها بعد أن سيطرة عليها الجيش أول أمس.

وأضاف أن الهجوم فشل ولم يدم القتال أكثر من ساعة، مؤكدا تمركز قوات الجيش بالبوابة وإمكانية التقدم باتجاه الحدود الليبية السودانية يتوقف على أوامر قيادة الجيش الليبي.

وكانت قوات الجيش المتركزة بمدينة الكفرة أقصى شرق الجنوب الليبي قد تقدمت بمساعدة مقاتلات جوية لاستعادة بوابة "بوزريق" جنوب المدينة بــ200 كم، حيث كانت قوات حركة تحرير السودان قد سيطرت عليها منذ أكثر من 3 أشهر لتتخذها منطلقا عمليات نهب وسرق وقطع الطريق أمام المارة الليبيين من مدن الجنوب الشرقي في البلاد.

وبحسب تصريحات قادة الجيش للإعلام الليبي، فإن أكثر من 20 قتيلا و6 أسرى من صفوف مسلحي حركة تحرير السودان و6 جرحى في صفوف الجيش الليبي هي حصيلة معركة السيطرة على البوابة أول أمس.